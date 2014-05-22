На Оболони зафиксирована попытка массового подкупа избирателей кандидатом в Киевсовет

19 мая 2014 года в 13.00 в ЖЭКе №1 по адресу ул. Мате Залки 6А, Оболонского района проводился инструктаж о широкомасштабном подкупе избирателей в поддержку кандидата в депутаты в Киевсовет Ольги Славной.

Об этом информагентству сообщила Людмила Билоусюк, член участковой избирательной комиссии Оболонского района, г. Киева, прибывшая на место проведения организационного мероприятия по подкупу избирателей.

На мероприятии присутствовало около 20 человек, преимущественно - пожилого возраста, которым действующий депутат Киевсовета Ольга Славная лично раздавала агитационные материалы, конверты с деньгами и инструкции как вести работы по подкупу избирателей. Мероприятие закончилось избиением члена участковой избирательной комиссии Билоусюк, после того, как она задала депутату вопрос о том, что депутат, которая трижды баллотировалась в горсовет, сделала для благоустройства района. На место событий прибыла оперативно-следственная группа. Читайте такжеВ Киеве избирателям предлагают по 200 гривень за голос, а Одесса стала «столицей черного пиара» - КИУ

«Пока я ждала милицию, подошла новая группа людей. Глава домкомитета одного из домов микрорайона, которая была в числе пришедших, сказала мне, что на встречу ее пригласила г-жа Славная и пообещала отблагодарить каждого, кто проголосует за нее. Она обещала по 400 грн. в качестве аванса на встрече, 400 грн. - в день выборов, и еще 400 грн. в случае ее победы», - комментирует пострадавшая.

В целом за два с лишним часа, пока Билоусюк ждала милицию, на встречу с г-й Славной подошло еще 3-4 группы людей по 20 человек.

«Побои сняты судмедэкспертами. Все вопиющие факты подкупа избирателей зафиксированы прибывшей на место оперативно-следственной группой. Это должно стать основанием для снятия кандидата с предвыборной гонки. Соответствующей акт с изложенными фактами нарушений уже направлен в территориальную избирательную комиссию», - заявил адвокат Людмилы Билоусюк.

В тот же день заявление от пострадавшей было передано в милицию, его ззарегистрировали под номером 1149.