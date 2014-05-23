На Оболони кандидат в Киевсовет платит избирателям по 400 гривен за голос

Об этом заявила член УИК округа №34 Людмила Билоусюк, которая случайно попала на такую «встречу» кандидата Славной с избирателями.

Билоусюк утверждает, что встреча проходила в актовом зале ЖКХ №1 Оболонского района, где она также получила пакет с конвертом, в котором были деньги.

После этого Билоусюк вызвала милицию.

«Милиция изъяла пакет, открыла его - там было четыре агитационные брошюры Ольги Славной и конверт. Конверт не открывали, но когда мы посмотрели на свет, то стало понятно, что там деньги. Приехала следственная группа, которая в присутствии свидетелей и понятых открыла конверт - в нем находились две купюры по 200 гривен. То есть 400 гривен. Следственная группа это официально зафиксировала. Я написала соответствующее заявление Оболонского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, которая зафиксирована под номером 18264 от 19 мая в журнале учета информации указанного отделения милиции», - рассказала женщина.