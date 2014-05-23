На Оболони за «правильное» голосование раздают конверты с деньгами - свидетели

Об этом заявила член УИК округа №34 Людмила Білоусюк, как попала на такую «встреча» кандидата Славной с избирателями.

Билоусюк утверждает, что каждая встреча длится полчаса. В каждой встрече принимали участие примерно по 20-ть человек, в основном это были люди пенсионного и пожилого возраста.

Билоусюк рассказала, что по словам одной из женщин, которая оказалась председателем домового комитета одного из домов микрорайона, кандидат в депутаты Киевсовета Ирина Славная позвала ее на встречу.

Также женщина, на слова которого ссылается Белоус, рассказала, что госпожа Славная обещала каждому жителю, который проголосует за нее на выборах, конверт, в котором будут по 400 гривен.

«Это, как оказалось - аванс. А дальше, если госпожа Славная не изберется в горсовет, то отблагодарит каждого, кто за нее проголосовал, еще по 400 гривен. А если изберут, то выдаст по 800 гривен», - говорит женщина.

Белоус также рассказала, что после того как она вызвала милицию, помощники Славной свернули активность, предварительно позвонив «звеньевым», которые должны были бы приводить избирателей, которых якобы планировала подкупить кандидат в депутаты.