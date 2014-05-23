Только 7 из 19 кандидатов в мэры Киева обнародовали декларации

По словам председателя правления «Transparency International Украина» Андрея Марусова, 5 кандидатов в мэры Киева самостоятельно обнародовали декларации в интернете. Это - Владимир Бондаренко, Андрей Ильенко, Вячеслав Кириленко, Игорь Насалик и Леся Оробец. Еще 2 кандидата предоставили их в ответ на обращение граждан. Это - Олег Деревянко и Николай Катеринчук. Все остальные кандидаты на должность мэра проигнорировали просьбу об обнародовании их имущественных деклараций.

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Что касается кандидатов в депутаты Киевского городского совета, то там ситуация еще хуже, отметил Андрей Марусов. По его словам, лишь Украинская народная партия предоставила декларации 5 первых кандидатов по партийному списку (всего в списке 10 кандидатов). Остальные политические силы проигнорировали обращение относительно имущественных деклараций.

В свою очередь руководитель проекта «Декларации без деклараций» «Transparency International Украина» Анатолий Стоян отметил, что территориальная избирательная комиссия в Киеве также не обнародовала декларации ни одного из кандидатов в мэры или депутаты Киевсовета, которые те заполняли при регистрации.