Европейские Зеленые поддержали Партию Зеленых Украины на выборах в Киевсовет

«От имени Комитета Европейской партии Зеленых, я хотела бы выразить слова поддержки Партии Зеленых Украины на будущих выборах в Киевский городской совет в это воскресенье»,- написала Генеральный секретарь ЕПЗ Жаклин Кремерс.

Она выразила надежду, что эти выборы будут успешными и приведут к укреплению демократии в Украине.

«Мы поддерживаем усилия Партии Зеленых Украины по развитию устойчивой, справедливой и демократической Украины», - заявила Европейская партия Зеленых.

Лидер Партии Зеленых Украины, кандидат в депутаты Киевсовета по №45 округу от Святошино, Денис Москаль поблагодарил ЕПЗ за поддержку.

«Я и мои коллеги благодарны нашим европейским партнерам за веру в Партию Зеленых Украины. Мы также желаем нашим собратьям успеха на выборах в Европарламент 22-25 мая», - прокомментировал заявление ЕПЗ Денис Москаль.