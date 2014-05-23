Кличко призвал студентов проголосовать на выборах

Об этом на встрече со студентами Европейского университета в Киеве заявил Владимир Кличко.

«Каждый, кто получает образование, должен получить возможность найти применение своим знаниям и реализовать себя именно в Украине, а не мечтать уехать в Европу или в Америку. Украина станет страной возможностей: после каждого кризиса начинается подъем, и Украине понадобятся ваши знания. Наша страна может и должна стать образцом для подражания для других стран постсоветского пространства», – отметил Владимир Кличко, обращаясь к студентам.

Читайте такжеВладимир Кличко профинансировал закупку бронежилетов для военных, которые едут на ЛуганщинуВладимир Кличко также призвал студентов проявить свою моральную и гражданскую позицию во время выборов 25 мая и отдать свои голоса только за тех политиков, которым они доверяют. «Ни в коем случае нельзя продавать свою нравственность. Не исключаю, что и на этот раз нечестные политики будут предлагать купить ваш голос или будут предлагать деньги, чтобы вы не участвовали в выборах. Мы не можем этого допустить, это будет неуважением к тем, кто погиб на Майдане, и к тем, кто до сих пор гибнет за независимость и целостность нашей страны», – отметил Владимир Кличко во время общения со студентами.