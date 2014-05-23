Кличко пообещал найти финансирование на достройку Подольского моста

Благодаря достройке моста решится одна из главных транспортных проблем столицы. Об этом он заявил во время встречи с работниками столичного Мостобуда.

«У меня в последнее время было много встреч с жителями Троещины. И каждая встреча начиналась с одного и того же вопроса: когда будет метро на Троещину? Я не хочу становиться в ряд киевских градоначальников, которые обещали запустить метро и ничего не сделали. Поэтому считаю, сначала надо запустить мост, который разгрузит транспортные потоки с Троещины. Перед нами стоит задача – найти финансирование. Для запуска первой очереди Подольского моста нужно 4,5 млрд грн. Я приложу все усилия, чтобы, используя мои зарубежные и внутренние контакты, привлечь средства и реализовать ожидания не только ваши, как строителей, но и жителей Киева, которые ежедневно сталкиваются с этой транспортной проблемой», – сказал Виталий Кличко.

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Он отметил, что первоочередная задача новой столичной власти – наполнить бюджет и положить конец коррупционным схемам. «Наша задача – вытащить деньги из «тени» и дать возможность малому и среднему бизнесу работать и наполнять бюджет. Максимум до сентября мы предложим пути решения проблемы строительства этого моста. Или это будут займы, кредиты, или мы все-таки будем искать деньги в бюджете города. Как вариант – не дать изымать из бюджета Киева налог на доходы физических лиц», – отметил лидер «УДАРа».

Гендиректор «Мостобуда» Юрий Цыганок отметил, что строительные работы на Подольском мосту уже месяц, как приостановлены, существует проблема с выплатой зарплат работникам, одновременно при наличии финансирования в течение 1,5-2 лет возможно запустить первую очередь моста для движения трамвая и автотранспорта. «На строительство метро еще дополнительно нужно приблизительно 80 млрд грн. По проекту метро планируется пустить с Троещины до Вокзальной», – сказал Цыганок. Он подчеркнул, что за последний год на этот объект было выделено лишь 35 млн грн, из них 15 млн грн – на строительно-монтажные работы.

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Говоря о владельцах садовых участков, через которые по проекту планируется строительство моста, гендиректор «Мостобуда» отметил, что под выселение подпадает 259 участков, из которых владельцы 202 написали добровольный договор согласия на выселение и получили компенсацию. А по остальным продолжаются суды.

Виталий Кличко также осмотрел замороженное строительство Подольского мостового перехода через Днепр.