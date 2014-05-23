Завтра в Киеве частично ограничат движение по Московскому мосту
14:07, 23 мая 2014Киев
0
Движение автотранспорта во второй полосе движения, в направлении с просп. Ватутина на просп. Московский, будет частично ограничено.
Завтра в Киеве частично ограничат движение по Московскому мосту / Фото УНИАН
24 мая движение автотранспорта через Московский мост Киева будет частично ограничено.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в 10.00 в рамках проведения планового текущего ремонта работники предприятия «Киевавтодормост» начнут ликвидацию дефектов в верхнем слое дорожного покрытия Московского моста.
Читайте такжеКличко пообещал найти финансирование на достройку Подольского моста
По этой причине движение автотранспорта во второй полосе движения, в направлении с просп. Ватутина на просп. Московский, будет частично ограничено.
Ремонтные работы планируется завершить до 18.00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter