Завтра в Киеве частично ограничат движение по Московскому мосту

24 мая движение автотранспорта через Московский мост Киева будет частично ограничено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в 10.00 в рамках проведения планового текущего ремонта работники предприятия «Киевавтодормост» начнут ликвидацию дефектов в верхнем слое дорожного покрытия Московского моста.

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По этой причине движение автотранспорта во второй полосе движения, в направлении с просп. Ватутина на просп. Московский, будет частично ограничено.

Ремонтные работы планируется завершить до 18.00.