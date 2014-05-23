Прокуратура требует от КГГА убрать МАФы в центре Киева

Как уточнили в пресс-службе районной прокуратуры, речь идет о летних площадках и киосках, которые были возведены на улицах Большой Васильковской, Горького и Льва Толстого.

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В ходе проверок выявлено, что в центре города почти 20 МАФов установлены на самовольно занятых участках, к тому же размещены они в пределах охранной зоны водопроводных и канализационных сетей, что в случае аварии может привести к человеческим жертвам.

Вместе с тем, некоторые владельцы МАФов «отличились особой дерзостью - подключились к электросети, заняли пешеходную зону, помешав беспрепятственному проходу граждан», - говорится в сообщении.