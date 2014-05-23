В Киеве сгорел пассажирский автобус

Как сообщили УНИАН в столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, транспортное средство находился на конечной остановке. Возгорание началось между двумя секциями транспортного средства. Водитель пытался самостоятельно ликвидировать огонь, но это ему не удалось. Поэтому на помощь были вызваны пожарные подразделения. Впрочем, как отметили в ГСЧС, вызов поступил с опозданием, и на момент прибытия пожарных автобус сгорел полностью.

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«Водитель транспортного средства получил легкие ожоги, но от госпитализации отказался», - отметили в столичной ГСЧС.