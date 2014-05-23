В Киеве за день "заминировали" четыре государственные учреждения

"Минировали" Высший Совет Юстиции Украины, Генеральную прокуратуру Украины, Верховный Суд Украины, Окружной административный суд города Киева.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Киеве, около 10 часов утра по спецлинии «102», с периодичностью в 10 минут, в дежурную часть поступили сообщения от представителей Высшего Совета Юстиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Верховного Суда Украины о том, что на электронные адреса этих государственных учреждений направлены письма с текстом, что их здание заминировано.

По вызову были срочно направлены следственно-оперативные группы милиции, специалисты взрывотехнических и пожарных исследований Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном управлении киевской милиции, кинологи и сотрудники районных управлений милиций для обеспечения охраны общественного порядка.

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В то же время в 12.40 по спецлинии «102» поступило сообщение о заминировании Окружного административного суда города Киева, который также направили в учреждения по электронной почте. На место события выехали специалисты для проверки информации и охраны общественного порядка.

На это время граждане из административного здания эвакуированы.

Решается вопрос о занесении всех сообщений в Единый реестр досудебных расследований. Подобное правонарушение предусмотрено статьей 259 УК Украины (Ложное сообщение о заминировании). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет.