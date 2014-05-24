По факту организации подкупа избирателей на Оболони открыто уголовное производство
23 мая Оболонский суд вынес постановление, которым обязал милицию зарегистрировать соответствующее уголовное производство.
Инцидент произошел 19 мая. Когда член участковой избирательной комиссии Людмила Билоусюк, которая прибыла на место проведения встречи избирателей с одним из кандидатов в депутаты в 34 округе (Оболонский район), зафиксировала организацию массового подкупа. По словам члена избиркома, каждые полчаса на встречу с кандидатом подходило по 20 человек, в основном пожилого возраста, которым раздавали агитационные материалы, инструкции по подкупа избирателей и конверты с деньгами. Мероприятие закончилось избиением Людмилы Билоусюк и вызовом милиции.
«Милиция не хотела сразу давать ход делу и вносить сведения в единый реестр досудебных расследований и единого реестра уголовных производств. Однако мы не отступили и пожаловались на бездействие правоохранительных органов в суд и, собственно, обратились с требованием регистрации заявления госпожи Билоусюк относительно нарушения избирательного законодательства и нанесения ей телесных повреждений», - комментирует адвокат потерпевшей.
По словам адвоката, накануне выборов суд реагирует на подобные правонарушения с особым вниманием и оперативностью.
«Вчера, 23 мая 2014 суд удовлетворил нашу жалобу, и обязал соответствующих должностных лиц МВД открыть уголовное производство», - заявил адвокат.
Напомним, что член участковой избирательной комиссии в 34-м округе Людмила Билоусюк заявляла о том, что на встрече с одним из кандидатов в Киевсовет за каждый голос авансом раздавали по 400 грн, после голосования на выборах - обещали еще по 400 грн, а в случае победы кандидата - еще 400грн. (ред. - в общем: по 1200грн за голос). Милиция, прибывшая на место событий, изъяла пакеты, в которых, кроме агитационных материалов, были конверты с деньгами.