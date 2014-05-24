По факту организации подкупа избирателей на Оболони открыто уголовное производство

Инцидент произошел 19 мая. Когда член участковой избирательной комиссии Людмила Билоусюк, которая прибыла на место проведения встречи избирателей с одним из кандидатов в депутаты в 34 округе (Оболонский район), зафиксировала организацию массового подкупа. По словам члена избиркома, каждые полчаса на встречу с кандидатом подходило по 20 человек, в основном пожилого возраста, которым раздавали агитационные материалы, инструкции по подкупа избирателей и конверты с деньгами. Мероприятие закончилось избиением Людмилы Билоусюк и вызовом милиции.

«Милиция не хотела сразу давать ход делу и вносить сведения в единый реестр досудебных расследований и единого реестра уголовных производств. Однако мы не отступили и пожаловались на бездействие правоохранительных органов в суд и, собственно, обратились с требованием регистрации заявления госпожи Билоусюк относительно нарушения избирательного законодательства и нанесения ей телесных повреждений», - комментирует адвокат потерпевшей.

По словам адвоката, накануне выборов суд реагирует на подобные правонарушения с особым вниманием и оперативностью.

«Вчера, 23 мая 2014 суд удовлетворил нашу жалобу, и обязал соответствующих должностных лиц МВД открыть уголовное производство», - заявил адвокат.

Напомним, что член участковой избирательной комиссии в 34-м округе Людмила Билоусюк заявляла о том, что на встрече с одним из кандидатов в Киевсовет за каждый голос авансом раздавали по 400 грн, после голосования на выборах - обещали еще по 400 грн, а в случае победы кандидата - еще 400грн. (ред. - в общем: по 1200грн за голос). Милиция, прибывшая на место событий, изъяла пакеты, в которых, кроме агитационных материалов, были конверты с деньгами.