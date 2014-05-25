В Киеве смогут проголосовать все избиратели, которые попадут на участки до 20.00 - ТИК

В Киевской городской территориальной избирательной комиссии не прогнозируют уменьшения очередей до конца сегодняшнего голосования на выборах президента Украины и в местные органы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель председателя КГТИК Анастасия Зерновая.

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В то же время она отметила, что все люди, которые попадут на избирательные участки до 20.00, смогут отдать свой голос и поддержать своего кандидата. “Есть команда, чтобы запустить максимально людей. Потому все, кто придут до 20.00 часов, то есть до определенного времени закрытия избирательных участков, смогут проголосовать”, - сказала Зерновая.

В связи с сильным дождем, который начался в Киеве, она допускает, что на один или полтора часа может уменьшиться поток людей на избирательные участки, однако все равно люди придут проголосовать немного позже.

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Как известно, в Киеве утром для того, чтобы проголосовать, люди простаивали не меньше двух часов в очередях.

Как сообщал УНИАН, в теризбиркоме обеспокоены большими очередями, связанными с большим количеством избирательных бюллетеней, которые должны быть выданы одному избиратель, что может привести к тому, что не все смогут сделать волеизъявление.