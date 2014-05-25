Победу на выборах мэра Киева получил Кличко - данные штаба Порошенко
21:01, 25 мая 2014Киев
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Кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко заявляет, что, по данным его штаба, победу на выборах мэра Киева одержал Виталий Кличко.
Кличко обещает сделать из Киева настоящий европейский город
Как передает корреспондент УНИАН, он поздравил Кличко с победой и отметил, что все реформы в стране начнутся с Киева.
С этим согласился и Кличко, который пообещал, что сделает из Киева настоящий европейский город. Он призвал всех украинцев к объединению вокруг важных в стране реформ.
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Кличко также поблагодарил украинцев и особенно киевлянам за поддержку демократических кандидатов, которые сегодня объединились ради страны.
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