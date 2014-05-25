Победу на выборах мэра Киева получил Кличко - данные штаба Порошенко

21:01, 25 мая 2014
Киев
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Кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко заявляет, что, по данным его штаба, победу на выборах мэра Киева одержал Виталий Кличко.

Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, он поздравил Кличко с победой и отметил, что все реформы в стране начнутся с Киева.

С этим согласился и Кличко, который пообещал, что сделает из Киева настоящий европейский город. Он призвал всех украинцев к объединению вокруг важных в стране реформ.

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Кличко также поблагодарил украинцев и особенно киевлянам за поддержку демократических кандидатов, которые сегодня объединились ради страны.

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