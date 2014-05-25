Экзит-пол: В Киевсовет по спискам проходят УДАР и еще 8 партий

Таковы результаты экзит-полла, проведенного "Савик-Шустер студией", пишет "Украинская правда"

Согласно результатам, УДАР набирает 42,3%, Радикальная партия Ляшко - 7,9, партия Свобода - 7,7%, Объединение "Самопомощь", лидером которого является мэр Львова Садовый - 7,4%, Батькивщина - 4,7%.

Также в Киевсовет проходят Политическая партия Новую жизнь, с которой шла Леся Оробец, и набирает 4,1%, Демальянс поддержали 3,7%, Гражданская позиция Гриценко - 3,5%, Украинская партия " Единство - 3,4%.

Европейская партия Катеринчука и другие в Киевсовет не прошли, согласно экзит-полам.

Как известно, это лишь половина Киевсовета, поскольку другая часть избирается по мажоритарной системе по кандидату от каждого округа в Киеве.