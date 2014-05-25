В Киеве по состоянию на 23:00 закрылись только немногим более трети участков - Батькивщина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской организации партии «ВО «Батькивщина».

«Определенная часть киевлян так и не смогла попасть на избирательные участки в связи с огромными очередями. С целью предоставления этой возможности, столичные комиссии продлили свою работу на время, необходимое для всех избирателей, которые находились в помещениях и стояли в очередях . Большинство участков продлили работу в среднем еще на 2 часа, до 22:00» - проинформировали в «Родине».

Пока лишь 36% участков начали подсчет голосования, добавили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Киеве ряд избирательных участков продолжили работу из-за высокой явки избирателейКак сообщал УНИАН, ранее в столичной милиции сообщили, что в Киеве после официального закрытия избирательных участков некоторые из них вынуждены были продолжить работу из-за высокой явки избирателей.

«Значительное количество граждан пожелало исполнить свое волеизъявление в вечернее время. В связи с этим после 20.00 некоторые территориальные комиссии приняли решение продолжить работу, пустив желающих лиц в помещения участков», - говорится в сообщении.