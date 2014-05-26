Кличко будет просить майдановцев освободить Крещатик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Кличко пообещал, что проведет соответствующие переговоры с майдановцами.

В то же время он заверил, что насильно никто никого выгонять не будет.

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“Никто никого выгонять не будет, нам нужно общаться. Нам нужно услышать друг друга”, - сказал Кличко.

По его словам, о необходимости возобновления движения по улице Крещатик говорили киевляне на всех его встречах.

“Более того, тем людям, которые находятся на Майдане, нужно работать, нужно давать задания. И мы предложим им реализовываться”, - сказал Кличко.

Кличко не исключил, что палатки с Майдана могут быть перенесены в другое место, а люди, если желают, могут выходить на акции протеста на сам Майдан Независимости.

“Никто никого не выбрасывает, но мы настроены на дискуссию, на нормальную дискуссию с аргументами”, - сказал Кличко.