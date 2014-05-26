Кличко: Для реализации реформ в Киеве должности мэра и председателя КГГА должны быть объединены

Он подчеркнул, что перед мэром стоят колоссальные тяжелые задачи. Кличко напомнил, что киевляне избирали мэра и Киевсовет на 1,5 года и за это время нужно будет показать достойный результат. "Для того, чтобы показать результат, нам необходимо предпринять несколько ключевых шагов. Первый из них - необходимо объединить должность мэра и председателя КГГА», - сказал политик. Кличко напомнил, что закон о столице раньше предусматривал такое объединение, но команда Януковича их разъединила, поскольку не имела своего кандидата на должность мэра, которого бы поддерживали киевляне.Читайте такжеКличко будет просить майдановцев освободить Крещатик

Кличко отметил, что сегодня киевляне возлагают большие надежды на мэра столицы. «Киевляне ожидают, что мэр будет реализовывать их желания. Но мэр сможет реализовывать реформы, когда будет иметь реальные рычаги влияния», - убежден политик.

Он заметил, что сегодня в Киеве накопилось чрезвычайно большое количество проблем, которые нуждаются в немедленном решении. «Но ни одну из проблем мы не сможем решить, если не искореним коррупцию», - подчеркнул Кличко.

Лидер «УДАРа» также призвал все демократические силы не повторять ошибки и не бороться друг против друга. «Сегодня перед всеми нами стоит чрезвычайно сложная задача, и один Кличко с этой задачей не справится. Объединившись, у нас есть шанс достичь результата за очень короткий промежуток времени. Если мы этого не сделаем нам не простят люди, которые выходили на Майдан. На нас всех лежит ответственность», - подчеркнул Кличко.Читайте такжеПобеду на выборах мэра Киева получил Кличко - данные штаба Порошенко

Как сообщал УНИАН, в соответствии с данными экзит-пола «Савик Шустер studio», за кандидата на должность Киевского городского председателя Кличко свои голоса отдали 57,4% киевлян.