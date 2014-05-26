Главой КГГА должен стать избранный мэр Киева - политолог

«Я противник того, чтобы в Киеве была такая назначаемая должность, как глава КГГА. Руководить столицей должна громада, то есть избранные прямым голосованием Киевский городской голова и депутаты Киевсовета. Как минимум, пока не будут внесены соответствующие изменения в Конституцию и конституционные законы, необходимо раз и навсегда установить четкие правила: главой Киевгоргосадминистрации назначается избранный киевлянами мэр», - отметил политолог.

По словам Владимира Фесенко, столице необходимо обеспечить систему, которая была бы эффективной и исключала противоречия между избираемыми мэром и Киевсоветом, с одной стороны, и назначаемым главой КГГА - с другой.

«Сегодня этот вопрос может быть разрешен политическим путем, который легко пройти, не нарушая действующего законодательства. Уже очевидно, что мэром Киева станет Виталий Кличко, а Президентом Украины - Петр Порошенко. Поскольку они политические партнеры и соратники, вопрос назначения Кличко на должность главы КГГА потребует простого политического решения: сразу после вступления в должность Президент Украины назначает главой госадминистрации столицы избранного киевлянами мэра. Однако это не исключает необходимости принятия в последующем соответствующих изменений на законодательном уровне для того, чтобы четкие, понятные правила установить на будущее», - сказал Фесенко.

Как сообщалось ранее, по результатам двух всеукраинских экзит-полов, выборы Президента с большим отрывом от других кандидатов выигрывает Петр Порошенко. По данным Национального экзит-пола («Демініціативи», КМІС, Центр Разумкова), он набрал 55,7%, по информации Всеукраинского телевизионного экзит-пола (TNS в Украине) – 57,3% голосов. Согласно данным экзит-пола, проведенного "Савик Шустер Студией", на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко. За него проголосовали 57,4% киевлян.