В центре Киева перекрыли улицу из-за провала дороги
11:22, 26 мая 2014Киев
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В центре Киева на участке улиц Крещатик – Пушкинская перекрыто движение транспорта в обоих направлениях.
Провалившаяся брусчатка на ул. Богдана Хмельницкого / Фото УНИАН
В связи с провалом проезжей части по улице Богдана Хмельницкого на участке улиц Крещатик – Пушкинская перекрыто движение транспорта в обоих направлениях.
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Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.
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