Явка избирателей в столице составляла 62,7% - ЦИК

Явка избирателей в столице, где 25 мая одновременно проходили досрочные президентские выборы и выборы мэра и депутатов Киевсовета, составила 62,7%.

Как передает корреспондент УНИАН такие данные обнародованы в информационно-аналитической системе «Выборы». По данным ЦИК, в Луганской области явка избирателей составила 38,94%, в Донецкой - 15,37%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter