Киевский теризбирком получил первые данные: Кличко побеждает с результатом в 57%

Киевская городская территориальная избирательная комиссия получила первые результаты голосования на выборах Киевского городского головы и депутатов Киевсовета с 50 спецучастков в 6 районах столицы.

Об этом сообщил УНИАН председатель теризбиркома Михаил Терещенко.

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По состоянию на 9.00, по результатам волеизъявления на 50 участках, на выборах городского головы побеждает Виталий Кличко с результатом 57,3%. За ним идут Владимир Бондаренко - 7,85%, Александр Омельченко - 7,76%, Леся Оробец - 7,54%, Николай Катеринчук - 5,0%.

С отрывом почти в 3% за ними идет Геннадий Балашов - 2,1%, Алексей Мочанов - 2,09%, Дарт Вейдер - 1,97%, Андрей Ильенко - 1,94%, Вячеслав Кириленко - 1,2%, Игорь Насалик - 0,9%, Иван Салий - 0,8%. Остальные кандидаты набирают еще меньше голосов.

По партийным спискам в Киевсовет, по состоянию на 9.00, по результатам голосования на 50 спецучастках, 3-процентный барьер преодолевают “УДАР” - 42,7%, Украинская народная партия - 10,1%, КПУ - 5,3%, «Спільна дія» - 5%, Общественное движение Украины - 3,75%, Интернет-партия - 3,06% и Партия зеленых - 3,01%.

Относительно результата КПУ, Терещенко не исключил, что такой процент партия набрала благодаря голосованию на участке, который размещен, возможно, в ветеранском госпитале, и по этому результату пока еще рано делать выводы.

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В то же время, Терещенко заметил, что общая тенденция по Киеву уже просматривается как по выборам мэра, так и депутатов Киевсовета.

Также Терещенко считает, что вряд ли будут требования от политических сил или других субъектов избирательного процесса относительно пересчета голосов. “При таких разрывах разве что будут воевать те, кто хочет преодолеть 3-процентный барьер, то есть кто близок к границе этого барьера. Но это маловероятно. Мы не ожидаем массового или единичного желания пересчета”, - сказал он.