Полноценное движение транспорта по улице Хмельницкого возобновят через неделю - КГГА (обновлено)

Новость дополнена комментарием компании ЭСТА Холдинг относительно провала дорожного покрытия по ул. Богдана Хмельницкого.

Движение автотранспорта по ул. Богдан Хмельницкий в центре Киева, где произошел провал дорожного покрытия, будет организовано по временной схеме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как напомнили в КГГА, провал дорожного покрытия по ул. Б.Хмельницкого произошел сегодня, 26 мая. В результате движение автотранспорта от ул. Пушкинской до ул. Крещатик временно ограничено.

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На месте происшествия работают аварийные бригады, а водителям предложено осуществлять объезд по бульвару Т.Шевченко и улице Пушкинской.

По информации балансодержателя – КП ДЭУ Шевченковского района, – провал дорожного покрытия произошел после интенсивных ливней на месте прокладки водопроводных сетей, которая проводилась по заказу ООО «Столичный ЦУМ».

Так, под проезжей частью улицы был проложен водопровод с использованием штольни, построенной закрытым методом. Однако поскольку подрядная организация место работ своевременно не забутовала, дождевые осадки попали в штольню и размыли почву, что привело к провалу, говорится в сообщении.

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Кроме того, в результате провала повреждена ливнесточная система, которая находится на балансе «Киевавтодора».

Предприятие, которое выполняло работы по подключению к сетям водоснабжения, собственными силами будет проводить восстановление дорожного покрытия и переоборудование поврежденной ливнесточной системы.

Уже завтра, 27 мая, после окончательного завершения работ по устранению провала и обустройству временного дорожного покрытия, движение автотранспорта ул. Б.Хмельницкого будет организовано по временной схеме. В частности, проехать автомобилем можно будет по одной половине проезжей части, с другой же стороны будут выполняться работы по укладке мостовой.

Полноценное движение транспорта по четырем полосам будет обеспечено после укрепления восстановленного покрытия – ориентировочно 5-7 дней, сообщили в КГГА.

Разъяснение компании ЭСТА Холдинг относительно провала дорожного покрытия по ул. Богдана Хмельницкого

ООО «Столичный ЦУМ» выступает инвестором проекта прокладки водопроводных сетей для административного здания Минуглепрома – согласно обязательствам, наложенным на предприятие компанией Киевводоканал.

В ходе работ по обустройству штольни для водопроводных труб, подрядная организация «Будкомплексинвест» обнаружила, что ливневая канализация под проезжей частью на ул. Богдана Хмельницкого находится в аварийном состоянии, о чем были проинформированы ответственные представители ШЕУ Шевченковского района. Однако меры по предотвращению аварии со стороны ШЕУ предприняты не были, так же как и в случае с масштабным обрушением коллектора реки Сырец, произошедшем в это воскресенье.

В итоге, в результате прошедшего 25 мая сильного дождя, произошел прорыв ливневой канализации под проезжей частью на ул. Б. Хмельницкого, следствием чего стал провал дорожного покрытия проезжей части и затопление штольни. По словам технического директора «Будкомплексинвест» Андрея Тимченко, протекание трубы ливнестока было обнаружено еще в начале прошлой недели – на расстоянии 10 метров вверх по улице от места прокладки водопровода для Минуглепрома. Немедленно были вызваны сотрудники ШЕУ, но реакции не последовало.

Для оперативного устранения последствий аварии и восстановления движения по ул. Богдана Хмельницкого предприятие «Будкомплексинвест» задействовало все свои ресурсы. В результате круглосуточной совместной работы коммунальных служб и «Будкомплексинвест» дорожное покрытие было восстановлено, отремонтирована ливнесточная система. В компании надеются, что острая проблема изношенности дренажных систем города Киева будет решена, что позволит избежать подобных аварийных ситуаций в будущем.