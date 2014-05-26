Полноценное движение транспорта по улице Хмельницкого возобновят через неделю - КГГА (обновлено)
По информации балансодержателя, провал дорожного покрытия в центре города произошел после интенсивных ливней на месте прокладки водопроводных сетей, которая проводилось по заказу ООО «Столичный ЦУМ».
Новость дополнена комментарием компании ЭСТА Холдинг относительно провала дорожного покрытия по ул. Богдана Хмельницкого.
Движение автотранспорта по ул. Богдан Хмельницкий в центре Киева, где произошел провал дорожного покрытия, будет организовано по временной схеме.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Как напомнили в КГГА, провал дорожного покрытия по ул. Б.Хмельницкого произошел сегодня, 26 мая. В результате движение автотранспорта от ул. Пушкинской до ул. Крещатик временно ограничено.
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На месте происшествия работают аварийные бригады, а водителям предложено осуществлять объезд по бульвару Т.Шевченко и улице Пушкинской.
По информации балансодержателя – КП ДЭУ Шевченковского района, – провал дорожного покрытия произошел после интенсивных ливней на месте прокладки водопроводных сетей, которая проводилась по заказу ООО «Столичный ЦУМ».
Так, под проезжей частью улицы был проложен водопровод с использованием штольни, построенной закрытым методом. Однако поскольку подрядная организация место работ своевременно не забутовала, дождевые осадки попали в штольню и размыли почву, что привело к провалу, говорится в сообщении.
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Кроме того, в результате провала повреждена ливнесточная система, которая находится на балансе «Киевавтодора».
Предприятие, которое выполняло работы по подключению к сетям водоснабжения, собственными силами будет проводить восстановление дорожного покрытия и переоборудование поврежденной ливнесточной системы.
Уже завтра, 27 мая, после окончательного завершения работ по устранению провала и обустройству временного дорожного покрытия, движение автотранспорта ул. Б.Хмельницкого будет организовано по временной схеме. В частности, проехать автомобилем можно будет по одной половине проезжей части, с другой же стороны будут выполняться работы по укладке мостовой.
Полноценное движение транспорта по четырем полосам будет обеспечено после укрепления восстановленного покрытия – ориентировочно 5-7 дней, сообщили в КГГА.
Разъяснение компании ЭСТА Холдинг относительно провала дорожного покрытия по ул. Богдана Хмельницкого
ООО «Столичный ЦУМ» выступает инвестором проекта прокладки водопроводных сетей для административного здания Минуглепрома – согласно обязательствам, наложенным на предприятие компанией Киевводоканал.
В ходе работ по обустройству штольни для водопроводных труб, подрядная организация «Будкомплексинвест» обнаружила, что ливневая канализация под проезжей частью на ул. Богдана Хмельницкого находится в аварийном состоянии, о чем были проинформированы ответственные представители ШЕУ Шевченковского района. Однако меры по предотвращению аварии со стороны ШЕУ предприняты не были, так же как и в случае с масштабным обрушением коллектора реки Сырец, произошедшем в это воскресенье.
В итоге, в результате прошедшего 25 мая сильного дождя, произошел прорыв ливневой канализации под проезжей частью на ул. Б. Хмельницкого, следствием чего стал провал дорожного покрытия проезжей части и затопление штольни. По словам технического директора «Будкомплексинвест» Андрея Тимченко, протекание трубы ливнестока было обнаружено еще в начале прошлой недели – на расстоянии 10 метров вверх по улице от места прокладки водопровода для Минуглепрома. Немедленно были вызваны сотрудники ШЕУ, но реакции не последовало.
Для оперативного устранения последствий аварии и восстановления движения по ул. Богдана Хмельницкого предприятие «Будкомплексинвест» задействовало все свои ресурсы. В результате круглосуточной совместной работы коммунальных служб и «Будкомплексинвест» дорожное покрытие было восстановлено, отремонтирована ливнесточная система. В компании надеются, что острая проблема изношенности дренажных систем города Киева будет решена, что позволит избежать подобных аварийных ситуаций в будущем.