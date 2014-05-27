В Киеве на выборах мэра после обработки 40% протоколов Кличко набирает 55,7% - КГТИК

Соответствующие обновленные даны, которые поступили на 07.30 утра сегодняшнего дня, сообщили УНИАН в Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

Согласно обновленной информации, Леся Оробец набрала 8,45%, Владимир Бондаренко - 8,39%, Александр Омельченко - 7,45%, Николай Катеринчук - 5,1%.Читайте такжеЦИК обработала 94,12% протоколов: Порошенко набрал 54,46%, Тимошенко - 12,88%, Ляшко - 8,37%

На выборах депутатов Киевсовета (по партийным спискам), по данным протоколов из 385 избирательных участков, в Киевсовет проходят 8 партий. Так, 3-процентный барьер преодолевают: “УДАР” - 39,41%, Радикальная партия Олега Ляшко - 9,33%, партия «Самопомич» - 6,64%, «Свобода» - 6,45%, «Батькивщина» – 4,2%, партия “Гражданская позиция» - 3,56%, «Новая жизнь» - 3,27% и «Единство» - 3,21%.

Справка УНИАН. Теризбирком зарегистрировал кандидатов в депутаты горсовета от 35 партий.

В целом в Киеве волеизъявление происходило на 1083 избирательных участках.Читайте такжеКличко: Для реализации реформ в Киеве должности мэра и председателя КГГА должны быть объединены

25 мая после закрытия избирательных участков Киевская городская территориальная избирательная комиссия начала свое многодневное непрерывное заседание, которое продлится до установления и объявления победителей на выборах мэра и депутатов Киевсовета.