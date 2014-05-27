Почти 65% избирателей Приирпенья проголосовали за Порошенко

Жители Киевской области приняли активное участие в выборах ПрезидентаУкраины. Самую высокую явку на участках люди продемонстрировали на Приирпенье. Об этом, ссылаясь на параллельный подсчет голосов, заявил общественный деятель Владимир Карплюк.

«Победа Петра Порошенко в первом туре является возможностью заложить прочный фундамент общественных отношений в Украине, главным принципом которых является жить по-новому. Это означает борьбу с коррупцией на всех уровнях, это означает уважение друг к другу, это означает общее желание жить в единстве и благосостоянии», - сказал Карплюк.

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Общественный деятель также добавил, что жители Ирпенского региона (Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель, Коцюбинское) в подавляющем большинстве проголосовали за Петра Порошенко.

«Помимо высокой избирательной активности люди продемонстрировали единодушие своего выбора. В среднем, 65% избирателей Приирпенья проголосовали за Петра Порошенко. Это самый высокий показатель на Киевщине. Хотя в целом по области уровень поддержки Петра Порошенко также высокий - 61%», - заявил Владимир Карплюк, ссылаясь на результаты параллельного подсчета голосов.