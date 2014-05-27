На выборах мэра столицы Кличко поддержали 55,8% киевлян - ОПОРА

На выборах Киевского городского головы лидера партии «УДАР» Виталия Кличко поддержали 55,8% избирателей, лидера партии «Новая жизнь» Лесю Оробец – 8,4%, председателя КГГА Владимира Бондаренко – 7,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов на выборах мэра столицы, которые координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская обнародовала сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, во время проведения ОПОРОй параллельного подсчета голосов на выборах Киевского городского головы и Киевского городского совета «было взято за основу поле в 500 участков в пределах столицы».

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«Первое место занял Виталий Кличко - 55,8%, на втором месте Леся Оробец – 8,4%, на третьем месте Владимир Бондаренко – 7,8%, на четвертом – Николай Катеринчук – 5,1%, на пятом Андрей Ильенко – 2,5%. Остальные кандидаты получили в сумме 19% голосов избирателей, недействительными признаны 1,5% бюллетеней, по нашим оценкам», - сообщила Айвазовская.

Что касается результатов параллельного подсчета голосов на выборах в Киевсовет по спискам политических партий, то, по данным ОПОРЫ, «на первом месте «УДАР» с 39% голосами избирателей, однако здесь есть достаточно большая погрешность (3,4%). На следующей позиции стоит «Самопомич», - 6,6%, ВО «Свобода» - 6,3%, ВО «Батькивщина» - 4,1%, и погрешность для этих политических партий колеблется в пределах 0,3%-0,1%. Партия «Новая жизнь» получила 3,3% и «Демократический альянс» - 2,5% (погрешность – 0,2%)», - сказала эксперт.

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Как сообщал УНИАН, Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатов в депутаты горсовета от 35 партий. В мэры столицы баллотировались 19 кандидатов.

В целом в Киеве голосование проходило на 1083 избирательных участках.