В Киевсовет проходят 9 партий: предварительный список депутатов

В пропорциональной части депутатского корпуса партия УДАР набрала, согласно опросов, 42,3% голосов жителей столицы и может рассчитывать на 30 депутатских мандатов из 60. Радикальная партия Олега Ляшко с 7,9% и ВО "Свобода" с 7,7% получат шесть мандатов.

Объединение "Самопоміч" поддержали 7,4%, они получат пять мандатов. Батьківщина (4,7%), партия Леси Оробец "Нове життя" (4,1%) и "Демократический альянс" (3,7%) получат по три мандата, а остальфные четыре мандата поделят между собой "Громадянська позиція" (3,5%) во главе с Алексеем Гриценко и партия бывшего мэра Киева Александра Омельченко - "Єдність" (3,4%).

Процентное соотношение политических сил в Киевсовете VII созыва.

Депутаты, проходящие в Киевсовет по партийным спискам

УДАР

1. Кличко Виталий, лидер партии УДАР

2. Странников Андрей

3. Назарова Рена

4. Резников Алексей

5. Клюс Алексанр

6. Тарасюк Павел

7. Пиковский Игорь

8. Ильин Геннадий

9. Палий Сергей

10. Дворников Виктор

11. Кононенко Игорь

12. Гаряга Олег

13. Косиченко Ирина

14. Киселев Игорь

15. Кириченко Екатерина

16. Крикунов Юрий

17. Ясинский Георгий

18. Макаренко Михаил

19. Бригинец Павел

20. Карпенко Анатолий

21. Микитась Максим

22. Федориченко Сергей

23. Грановский Александр

24. Горбунов Ярослав

25. Державин Владимир

26. Каретко Владимир

27. Матузко Елена

28. Бричук Константин

29. Прокопов Владимир

30. Старостенко Анна, организации "Фонд братьев Клико"



Радикальна партия Олега Ляшко

1. Олег Ляшко, лидер партии

2. Андрей Лозовой

3. Юрий Сухин

4. Людмила Костенко

5. Игорь Мосийчук

"Свобода"

1. Юрий Левченко

2. Руслан Андрийко

3. Александр Семененко

4. Петр Кузик

5. Александр Колисниченко

6. Олег Чернецкий.

"Самопоміч"

1. Наталья Шульга,

2. Сергей Гусовский

3. Андрей Логвин

4. Максим Гапчук

5. Роман Андрейко.

"Батьківщина"

1. Владимир Бондаренко, глава КГГА

2. Татьяна Мелихова

3. Игорь Луценко.

"Нове життя"

1. Леся Оробец, нардеп

2. Игорь Федоренко

3. Лег Петровец.

"Демократичний альянс"

1. Василь Гацько, лидер партии

2. Галина Янченко

3. Дмитрий Левицкий.

Громадянська позиція

1. Алексей Гриценко, лидер киевской организации партии, сын нардепа Анатолия Гриценко

2. Роман Головня, глава общественной организации "Киевский форум".

"Єдність"

1. Алекандр Омельченко, бывший мэр Киева

2. Петр Шилюк.

По мажоритарным округам в Киевсовете будут представлены следующие партии: "Удар" - 24 депутата, ВО "Свобода" и "Демократическая партия Укрианы" по два депутата, "Права воля України" - один мандат и девять самовыдвиженцев.

Партия УДАР

Закревская Людмила

Калиниченко Олег

Мельничук Андрей

Баленко Артур

Костюк Сергей

Левада Сергей

Котвицкий Сергей

Баленко Игорь

Офнийчук Вадим

Гулей Ярослав

Овраменко Елена

Даниленко Виталий

Харченко Александр

Росляков Виталий

Маляревич Олесь

Михайленко Владислав

Кустова Виктория

Лещенко Юрий

Безпалый Алексей

Терентьев Михаил

Муха Виктория

Конобас Максим

Негрич Николай

Артемчук Анатолий

ВО "Свобода"

Аронец Александр

Левченко Юрий

Демократическая партия Украины

Павлик Виталий

Крымчак Сергей

"Права воля України"

Куренной Юрий

Самовыдвиженцы

Герман Алексей

Диденко Ярослав

Гордон Дмитрий

Непоп Вячеслав

Пузанов Александр

Бродский Александр

Супруненко Александр

Гончаров Владимир

Напомним, что согласно экзит-поллам, мэром Киева станет Виталий Кличко. Хотя до объявления официальных результатов еще далеко, Кличко уже рассказал, какими будут его первые шаги на новой должности. Начнет он с реформирования жилищно-коммунального хозяйства, транспортной отрасли и местного самоуправления. В этом процессе, заверил он, Киев станет первым среди других городов. А еще обещает навести порядок в центре столицы, разобрав баррикады.