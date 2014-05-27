В Киеве в шести районах отключили горячую воду

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Киевэнерго».

Отмечается, что ежегодные испытания тепловых сетей охватят часть Соломенского района, которая обслуживается тепломагистралью №1 районной котельной «Отрадный», а именно в границах: улиц Козелецкой, Авторемонтной, бульвара Лепсе; улиц: Василенко, Выборгской, переулка Машиностроительного; улиц: Тупикова, Леваневского, Нежинской, Галана, вдоль железнодорожного пути; улиц Пост-Волынской, Ушинского, бульвара Чоколовского; улиц: Антонова, Ивана Клименко, Златопольской, проспекта Краснозвездного; улиц: Бориса Гарина, Петра Радченко, Медовой, Волынской, Фастовской, Вадима Гетьмана, Полевой, Ярослава Галана, Нежинской, Борщаговской, Машиностроительной, Выборгской, проспекта Победы; улиц: Академика Янгеля, Дашавской, Полевой, Железнодорожной, Политехнической, переулка Машиностроительного.

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Также испытания будут проводить в части Печерского, Шевченковского, Голосеевского районов в пределах улиц: Большая Васильковская, Горького, Жилянская, Владимирская, Саксаганского, Бассейная, Михаила Грушевского, Эспланадная, Лютеранская, Мечникова, Шота Руставели, Крещатик, Шелковичная, Архитектора Городецкого, Дарвина, Заньковецкой, Кропивницкого, Круглоуниверситетская, Леонида Первомайского, Рогнединская, Бориса Гринченко, Майдан Незалежности, Прорезная, Пушкинская, Трехсвятительская, Богдана Хмельницкого, Тараса Шевченко, Малая Житомирская, Костельная.

Кроме того, испытаниями охватят тепловые сети от тепломагистралей №3,4,5,6,7 ТЭЦ-5 и №1 СТ «Позняки», которые обслуживают потребителей в части Голосеевского, Печерского, Дарницкого районов (центральная часть города, жилые массивы Теремки-1, Теремки-2, Демеевка (частично), Саперная Слободка, Позняки, Осокорки).

Также испытание тепловых сетей будет осуществляться в пределах части улиц Голосеевского района, которые подключены к системе теплоснабжения №3,4,5,6,7 ТЭЦ-5: улицы Саперно-Слободской, проспекта Науки, улицы Голосеевской, Голосеевского проспекта, улиц Героев Обороны, Потехина, Заболотного, Лятошинского, Луценко (Крейсера «Аврора»), Якубовского, Ломоносова, Васильковской, Стельмаха, Кустанайской, Кустанайского переулка, Краснозвездного проспекта (частично), улиц Кировоградской, Фрометовской, Ямской, Федорова, Димитрова, Антоновича, Физкультуры, Большой Васильковской.

Работы будут проводиться и на части улиц Дарницкого района, которые подключенные к системе теплоснабжения №1 СТ «Позняки»: улицы Ревуцкого, Вишняковской, Крушельницкой, Гмыри, проспекта Бажана, Днепровской набережной, улицы: Чавдар, улицы Ахматовой, проспекта Григоренко, улиц Драгоманова, Пчилки.

Часть улиц Печерского района, которые подключены к системе теплоснабжения №3,4,5,6,7 ТЭЦ-5, также подпадают под эти испытания в период с 27 мая по 10 июня. Это в границах: Большой Васильковской, Димитрова, Анри Барбюса, Лабораторного переулка, улиц: Летней, Щорса, Предславинской, Лумумбы, Ковпака, Кудри, Чешской, Менделеева, Филатова, бульвара Дружбы народов.

После завершения гидравлических испытаний горячее водоснабжение потребителей указанных улиц будет возобновлено. Однако в случае выявления повреждений подача горячей воды может задерживаться на время, необходимое для их устранения.