Киевский теризбирком обработал 67% протоколов: Кличко набрал 56,5% голосов, Оробец - 8,52%

В Киеве, по данным обработки протоколов из 729 избирательных участков, лидером гонки на должность городского головы столицы остается Виталий Кличко, который набирает 56,52%.

Как передает корреспондент УНИАН, обновленные данные, поступившие на 8.30, обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

Согласно обновленной информации, Леся Оробец набрала 8,52% голосов избирателей, Владимир Бондаренко - 8,04%, Александр Омельченко - 7,46%, Николай Катеринчук - 5,12%.

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На выборах депутатов Киевсовета (по партийным спискам), по данным протоколов из 689 избирательных участков, побеждают 8 партий. 3-процентный барьер преодолевают: “УДАР” - 39,38%, Радикальная партия Олега Ляшко - 9,12%, партия «Самопоміч» - 6,81%, ВО «Свобода» - 6,46%, «Батькивщина» – 4,12%, «Гражданская позиция» - 3,56%, «Новая жизнь» - 3,33% и «Единство» - 3,19%.

Справка УНИАН. Теризбирком зарегистрировал кандидатов в депутаты горсовета от 35 партий. На выборах мэра столицы баллотировались 19 кандидатов. В целом в Киеве волеизъявление проходило на 1082 избирательных участках.

25 мая после закрытия избирательных участков Киевская городская территориальная избирательная комиссия начала многодневное непрерывное заседание, которое продлится до установления и объявления победителей на выборах мэра и депутатов Киевсовета.