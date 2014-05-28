На Крещатике демонтировали несколько палаток, но Майдан пока не расходится
Ночью несколько палаток демонтировали.
В центре Киева некоторые майдановцы добровольно сворачивают палатки, но часть людей остается.
Так, этой ночью две винницких палатки собрались и ушли с Майдана, сообщает журналист "Украинской правды".
Впрочем, несколько человек из них остались и считают, что сотник их предал.
"Будем стоять до конца", - говорят они, но объяснить, что станет таким "концом", толком не могут.
"Мы хотим, чтобы был мемориал небесной сотне на Грушевского и Институтской. Власть говорит "потом" и откладывает", - сетуют одни.
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Другие хотят, чтобы была полная люстрация и досрочные выборы в Верховную Раду.
Они считают, что уже новая власть и Нацгвардия их предала, сдавая украинские территории. Но сами отправляться в места боевых действий не хотят.
Те, кто остались на Майдане Независимости, считают, что если они уйдут из центра столицы, война придет в Киев.
Как сообщал УНИАН, ранее лидер "УДАРа" и лидер выборов в мэры Киева Виталий Кличко призвал освободить Майдан и окончательно покинуть здание КГГА.
На Майдані добровільно почали демонтовувати намети #Київpic.twitter.com/RWbW2o74b8
— Євромайдан (@Dbnmjr) 28 мая 2014