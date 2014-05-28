Масштабные мероприятия по случаю Дня Киева отменены
13:10, 28 мая 2014Киев
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Власть столицы отменила наиболее масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню Киева в связи с ситуацией, сложившейся в стране.
В этом году День Киева отпразднуют не столь масштабно / panoramio.com
Как говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации, отменены гранд-концерт мастеров классической музыки и праздничный фейерверк на Певческом поле, молодежный рок-концерт на Оболонской набережной, городской конкурс среди старшеклассников «Киевский вальс».
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В пресс-службе уточнили, что менее крупные мероприятия будут проведены.
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