Масштабные мероприятия по случаю Дня Киева отменены

Как говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации, отменены гранд-концерт мастеров классической музыки и праздничный фейерверк на Певческом поле, молодежный рок-концерт на Оболонской набережной, городской конкурс среди старшеклассников «Киевский вальс».

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В пресс-службе уточнили, что менее крупные мероприятия будут проведены.