Майдан отказывается расходиться, и предостерегает политиков от попыток разгона
Представители общественных организаций и сообщества Майдана обнародовали манифест, в котором заявили, что не разойдутся, пока не будут выполнены все их требования.
Представитель Духовного совета Майдана Александр Кривоносов пригрозил, что политикам, что не стоит разгонять Майдан. «Мы считаем, что не политики Майдан собирали, не им его и разгонять. Майдан будет стоять до тех пор, пока не будут выполнены наши требования и пока уже нынешняя власть не будет прислушиваться к нам», - сказал Александр Кривоносов.
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Кроме того, как сообщила координатор «Майдан-пресс-центр» Наталья Соловьева, которая озвучила заявление, Майдан не разойдется , пока не будут выполнены его требования. «Наказание преступников; люстрация; пакет законов для изменения системы власти; не установлен конституционный порядок в части общин; не наказаны виновные в массовых убийствах; не создана территориальная община Киева по самоуправлению», - зачитала требования Наталья Соловьева, сообщает Укринформ.
Она также добавила, что «физический Майдан» должен быть сохранен и облагорожен для создания материально-просветительского комплекса. По ее мнению, для этого надо провести конкурс по реорганизации территории. «Майдан должен быть сохранен в пределах первой-четвертой баррикад. Он должен быть пешеходным», - подчеркнула Наталья Соловьева.