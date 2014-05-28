Майдан отказывается расходиться, и предостерегает политиков от попыток разгона

Представитель Духовного совета Майдана Александр Кривоносов пригрозил, что политикам, что не стоит разгонять Майдан. «Мы считаем, что не политики Майдан собирали, не им его и разгонять. Майдан будет стоять до тех пор, пока не будут выполнены наши требования и пока уже нынешняя власть не будет прислушиваться к нам», - сказал Александр Кривоносов.

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Кроме того, как сообщила координатор «Майдан-пресс-центр» Наталья Соловьева, которая озвучила заявление, Майдан не разойдется , пока не будут выполнены его требования. «Наказание преступников; люстрация; пакет законов для изменения системы власти; не установлен конституционный порядок в части общин; не наказаны виновные в массовых убийствах; не создана территориальная община Киева по самоуправлению», - зачитала требования Наталья Соловьева, сообщает Укринформ.

Она также добавила, что «физический Майдан» должен быть сохранен и облагорожен для создания материально-просветительского комплекса. По ее мнению, для этого надо провести конкурс по реорганизации территории. «Майдан должен быть сохранен в пределах первой-четвертой баррикад. Он должен быть пешеходным», - подчеркнула Наталья Соловьева.