Киевский теризбирком обработал 85% протоколов: Кличко набрал 56,45% голосов, Оробец - 8,47%

В Киеве, по данным обработки протоколов с 918 избирательных участков, лидером гонки на должность городского головы остается Виталий Кличко, который набирает 56,49%.

Как передает корреспондент УНИАН, обновленные данные 85% протоколов, поступивших на 08.10, обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

Согласно обновленной информации, кандидат в мэры Киева Леся Оробец набрала 8,47% голосов избирателей, Владимир Бондаренко - 7,91%, Александр Омельченко - 7,5%, Николай Катеринчук - 5,13%.

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На выборах депутатов Киевсовета (по партийным спискам), по данным протоколов с 855 избирательных участков, побеждают 8 партий .

3-процентный барьер преодолевают: "УДАР" - 39,51%, Радикальная партия Олега Ляшко - 9,06%, партия «Самопомич» - 6,76%, ВО «Свобода» - 6,46 %, «Батькивщина» - 4,1%, «Гражданская позиция» - 3,56%, «Новая жизнь» - 3,31% и «Единство» - 3,21%.

Справка УНИАН. Теризбирком зарегистрировал кандидатов в депутаты горсовета от 35 партий. На выборах мэра столицы баллотировались 19 кандидатов. Всего в Киеве волеизъявление проходило на 1082 избирательных участках.

25 мая после закрытия избирательных участков Киевская городская территориальная избирательная комиссия начала многодневное непрерывное заседание, которое продлится до установления и объявления победителей на выборах мэра и депутатов Киевсовета.