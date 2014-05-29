Рада рассмотрит законопроект об объединении должностей мэра и главы КГГА

За соответствующее решение проголосовали 233 из 332 народных депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

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Этим законопроектом, внесенным народным депутатом от УДАРа Валерием Карпунцовым, предусмотрено, что президент Украины обязан назначать на должность председателя КГГА исключительно мэра города.

Также законопроектом предлагается ликвидировать районные в Киеве госадминистрации и сформировать на их основе представительства КГГА в районах столицы.