"УДАР" и "Самопомич" выступают за разблокирование Крещатика

В командах "УДАРа" и партии "Самопомич", которые побеждают на выборах в Киевсовет, считают, что улица Крещатик должна быть разблокирована для проезда автотранспорта, а Майдан убран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали сегодня на пресс-конференции кандидат в депутаты Киевсовета и депутат нынешнего состава горсовета из фракции "УДАР" Андрей Странников и кандидат в депутаты Киевсовета от партии "Самопомич" Сергей Гусовский.

Они убеждены, что вопрос должен решаться исключительно через диалог с теми, кто пока остается в палатках на Майдане.

Читайте такжеКиевский теризбирком обработал 85% протоколов: Кличко набрал 56,45% голосов, Оробец - 8,47%

"Я боюсь, чтобы те идеалы Майдана и то воспоминание, ментальный заряд, который получали люди в течение трех месяцев, сейчас просто не превратился в фарс. Чтобы в памяти не начал стираться тот Майдан, а запоминаться этот, который сейчас. Именно для Украины нам нужно как можно скорее решить этот вопрос. Но уборка Майдана и разблокировка улицы Крещатик - это еще сложнее, чем антитеррористическая операция на востоке. Здесь нужен диалог и предложения каких-то компенсационных механизмов", - сказал Странников.

По его словам, на Майдане сейчас остаются люди, среди которых есть и те, кто просто ничего не хочет делать, работать, и те, кто все же отстаивает интересы страны и еще не нашел, где применить свои силы . "Надо их разделить . Как только это произойдет, с одними будет один разговор, с другими - другой", - отметил Странников.

Читайте такжеМайдан отказывается расходиться, и предостерегает политиков от попыток разгона

Он подчеркнул, что согласен со словами лидера "УДАРа" Виталия Кличко о том, что страна не может все время находиться в состоянии революционном, или в состоянии войны.

"На каком-то этапе должна налаживаться жизнь и в здании мэрии на Крещатике, 36, и, безусловно, на улице Крещатик", - сказал представитель "УДАРа".

В свою очередь, Гусовский отметил, что вопрос с Майданом очень деликатный, и поэтому "рубить с плеча нельзя, потому что это судьбы людей".

"Только через диалог конструктивный можно решить эту проблему. Вместе с тем нужно наблюдать, какие политические силы будут пытаться использовать это в своих интересах ... Напомню, Майдан стоял не за то, чтобы был перекрыт Крещатик, - это не была цель Майдана. Майдан стоял за нормальную, цивилизованную жизнь", - сказал Гусовский.

Читайте такжеНа выборах мэра столицы Кличко поддержали 55,8% киевлян - ОПОРА

Он обратил внимание, что Крещатик является важной транспортной артерией столицы, которая должна обеспечивать транспортное сообщение столицы.

Как сообщал УНИАН, 25 мая одновременно с выборами президента Украины прошли выборы столичного городского головы и депутатов Киевсовета.

По данным обработки более половины избирательных протоколов, в Киевсовет проходят 8 партий. Так, 3-процентный барьер преодолевают: "УДАР" - 39,49%, Радикальная партия Олега Ляшко - 9,21%, партии «Самопомич» - 6,77%, «Свобода» - 6,38%, «Батькивщина» - 4,16%, «Гражданская позиция»- 3,56 %, «Новая жизнь» - 3,31% и «Единство» - 3,19%.

На выборах городского головы побеждает лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.