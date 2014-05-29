"Киевпастранс" третий год не платит строителям заработанные деньги, готовятся акции протеста

19:28, 29 мая 2014
Киев
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Третий год ведется процесс взыскания средств с КП «Киевпастранс» и исполнение решений судов, принятых в пользу ОАО „Трест „Киевгорстрой-2". 

Строители не могут получить законно заработанные деньги за реконструкцию линии скоростного трамвая в 2011 г. Собрание трудового коллектива «Киевгорстрой-2» приняло решение о проведении массовых акций для защиты своих финансовых интересов.

трамвай / holy-mozart.livejournal.com

С 2008 по 2011 год ОАО "Трест "Киевгорстрой-2" выполнял работы по реконструкции линии скоростного трамвая от ул. Старовокзальной до Большой Кольцевой дороги в г. Киеве. Работы проводились за средства местного бюджета, сообщает Цензор.нет.

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В 2011 году реконструкциия была завершена, линии скоростного трамвая успешно сданы в эксплуатацию, но на сегодняшний день КП "Киевпастранс" имеет перед строителями задолженность в 10 миллионов гривен, которая подтверждена решениями суда и не отрицается самим коммунальным предприятием. 

Все обращения и жалобы строителей по этому вопросу в органы власти результата не принесли.

В мае этого года произошло самое интересное, что заставило строителей заговорить об акции протеста. Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета сообщил ОАО «Трест «Киевгорстрой-2», что программой экономического развития Киева на реконструкцию скоростного трамвая в 2014 г. выделено 10 миллионов гривен (именно ту сумму, которую должны строителям). В течение марта-апреля этого года деньги поступили на счета КП «Киевпасстранса», о чем есть соответствующие документы.

Дальше вместо того, чтобы отдать людям заработанное, КП «Киевпастранс» не выполняет решения судов, медлит и не погашает задолженность, что заставило ОАО «Трест«Киевгорстрой-2» перейти на сокращенную трудовую неделю, что в будущем грозит реальной безработицей.

На собрании трудового коллектива был поднят вопрос о необходимости проведения мирной акции - пикета на линии скоростного трамвая от ул. Старовокзальной до Кольцевой дороги г. Киеве, поскольку без привлечения внимания общественности данный вопрос решить практически не возможно. 

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