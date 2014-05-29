В трех мажоритарных округах на Печерске лидируют Шлапак, Терентьев и Доброскок - КГТИК

Обнародованы имена кандидатов в депутаты Киевсовета, которые набрали наибольшее количество голосов в трех мажоритарных округах на Печерске во время выборов 25 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, информация была озвучена на заседании Киевской городской территориальной избирательной комиссии во время ознакомления ее членов с протоколами результатов голосования в округах №№ 35, 36 и 37.

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Согласно предоставленной информации, в округе №35 наибольшее количество голосов избирателей получила Алла Шлапак (самовыдвижение), которая набрала 4 тыс. 592 голоса; в округе № 36 - Михаил Терентьев (выдвиженец от партии “УДАР”), который набрал 4 тыс. 552 голоса; в округе № 37 - Владимир Доброскок (партия “УДАР”), который набрал 4 тыс. 75 голосов.

Соответствующие протоколы Печерской районной избирательной комиссии городской протокол принял в работу.

На заседании была озвучена жалоба по округу № 37 от кандидата Ярослава Диденко относительно результатов голосования. Городская комиссия удалилась на совещание по поводу поданной жалобы.

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Печерская избирательная комиссия также передала КГТИК протоколы с результатами голосования по выборам мэра Киева и в Киевсовет по партийным спискам.

Как сообщил УНИАН председатель КГТИК Михаил Терещенко, в ближайшее время ожидается избирательная документация из Подольского и Святошинского районов.