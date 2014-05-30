Посольство США поздравляет киевлян с Днем Киева при помощи вареников

"Дипломаты посольства США счастливы называть Киев своим домом!", - отмечают дипломаты.

Как пишет УП, они объяснили: чтобы отметить 1532-ю годовщину Киева, решили приготовить одно из самых любимых блюд киевлян и всей Украины - вареники.

"Приятного аппетита! Поздравляем всех киевлян с праздником города! С Днем Киева!", - поздравило киевлян посольство США.