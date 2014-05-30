Посольство США поздравляет киевлян с Днем Киева при помощи вареников
03:29, 30 мая 2014Киев
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Сотрудники посольства США в Украине решили поздравить киевлян с Днем Киева оригинальным способом - налепив вареников.
Американцы приветствуют Киев с праздником / Посольство США
"Дипломаты посольства США счастливы называть Киев своим домом!", - отмечают дипломаты.
Как пишет УП, они объяснили: чтобы отметить 1532-ю годовщину Киева, решили приготовить одно из самых любимых блюд киевлян и всей Украины - вареники.
"Приятного аппетита! Поздравляем всех киевлян с праздником города! С Днем Киева!", - поздравило киевлян посольство США.
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