Посольство США поздравляет киевлян с Днем Киева при помощи вареников

03:29, 30 мая 2014
Киев
0

Сотрудники посольства США в Украине решили поздравить киевлян с Днем Киева оригинальным способом - налепив вареников.

Американці вітають Київ зі святом / Посольство США

"Дипломаты посольства США счастливы называть Киев своим домом!", - отмечают дипломаты.

Как пишет УП, они объяснили: чтобы отметить 1532-ю годовщину Киева, решили приготовить одно из самых любимых блюд киевлян и всей Украины - вареники.

"Приятного аппетита! Поздравляем всех киевлян с праздником города! С Днем Киева!", - поздравило киевлян посольство США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter