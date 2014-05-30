Под Киевом микроавтобус столкнулся с товарным поездом, три человека погибли

В 01.45 30 мая в Белой Церкви Киевской области на регулируемом железнодорожном переезде водитель микроавтобуса Mercedes Vito нарушил правила дорожного движения, выехал на закрытый шлагбаум, где столкнулся с локомотивом товарного поезда.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека и 4 человека пострадали, которые в среднем состоянии госпитализированы в городскую больницу.