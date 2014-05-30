В Киеве на некоторых улицах на 3 дня ограничат движение транспорта

Как сообщает пресс-служба ГАИ Киева, 30 мая, во время проведения соревнований Race Horizon Park по велосипедному спорту с 9.00 до 14.00 будет запрещено движение по маршруту: проспект Голосеевский - улица Голосеевская - проспект Науки - улицы Голубого - Генерала Родимцева - Героев Обороны.

Читайте такжеМасштабные мероприятия по случаю Дня Киева отменены

31 мая в связи с проведением велогонки на шоссе с 10.00 и до окончания мероприятий (ориентировочно до 12.00) планируется перекрытие движения на улицах: Большая Васильковская - Колпака - Антоновича - Панаса Любченко - Большая Васильковская - Льва Толстого (разворот) и в обратном направлении.

А с 8.00 до 12.00 в связи с проведением парада велосипедистов "Велодень" движение будет временно запрещено по маршруту: Софиевская площадь - улицы Владимирская - Льва Толстого - Терещенковская - бульвар Шевченко - Владимирская - Михайловская площадь.

Также ограничения в движении будут действовать на следующих улицах: Софиевская площадь - Владимирская - Льва Толстого - площадь Льва Толстого - Большая Васильковская - Бессарабская площадь - бульвар Тараса Шевченко - Владимирская - Михайловская площадь - Михайловская - Трехсвятительская - Европейская площадь - Владимирский спуск - Набережно-Крещатицкая - Набережно-Рыбальская - Московский мост, парк Дружбы Народов.

Кроме того, 31 мая на Оболонской набережной во время проведения концертной программы и шоу фейерверков с 12.00 будет временно перекрыто движение всех видов транспорта на улице Приречной.

Также, в субботу с 8.00 и до окончания проведением открытого чемпионата Киева по воздухоплаванию на Михайловской площади будет прекращено движение транспорта.

В воскресенье, 1 июня с 9.00 до 14.00 на время проведения соревнований по велоспорту на шоссе будет перекрыто движение по маршруту: улицы Николая Гринченко - Кировоградская - Краснозвездный проспект - Андрея Головка, Соломенская и Протасов Яр.