Турчинов требует пересчитать голоса на выборах в Киевраду. ЦИК заявляет, что не имеет права

Это было сделано после рассмотрения Александром Турчиновым обращения лидера «Демократического альянса» Василия Гацько, сообщил исполняющий обязанности главы администрации президента Сергей Пашинский.

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«Фальсификация и признаки сговора против этой партии очевидны. Организованная группа хочет сорвать прохождения этой партии в Киевсовет», - отметил Сергей Пашинский.

«Все должностные лица, причастные к фальсификации голосования, или те, кто препятствует пересчету голосов, подлежат отстранению от своих служебных обязанностей, задержанию и уголовному преследованию», - отметил Сергей Пашинский, добавив, что это расследование Александр Турчинов взял под личный контроль.

Ранее партия «Демократический альянс» заявила о фальсификациях в нескольких избирательных участках в Соломенском районе при подсчете голосов.

В свою очередь в Центризбиркоме (ЦИК) заявили, что законодательно не имеют полномочий проводить повторный пересчет голосов на местных выборах. Как пояснил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, организацией выборов в Киеве занимается Киевская городская территориальная избирательная комиссия, поэтому ЦИК не наделен полномочиями пересчета голосов на выборах в Киевсовет. Он отметил, что ЦИК может только рассматривать жалобы на бездействие территориальных избирательных комиссий относительно неустановления результатов местных выборов.