В КГТИК рассказали, при каких условиях возможно пересчитать голоса на выборах в Киевраду

В Киевской городской территориальной избирательной комиссии разъяснили, что пересчет голосов избирателей на выборах депутатов Киеврады по партийным спискам возможно провести лишь на отдельных участках и только после того, как прокуратура установит факты нарушений на этих участках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель КГТИК Михаил Терещенко, комментируя обращение и.о. президента Александра Туричнова к ЦИК относительно пересчета голосов в Киеве после обращения партии «Демократический Альянс».

«Если есть факты нарушений, то на них реагируют должным образом конкретные участки, конкретные избирательные комиссии. И эти факты нужно проверять. Вопрос: на каком это участке состоялось. Пересчет не может быть распространен на все избирательные участки. Это общее требование, но оно все равно будет касаться конкретного количества УИК, которые будут проверяться на предмет фальсификаций”, - сказал Терещенко.

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Он подчеркнул, что уполномоченным органом, который устанавливает факты нарушений, является прокуратура.

“Здесь прокуратура скажет свое весомое слово, и как она исследует, то, соответственно, на основании этих исследований будет требовать через суд пересчета голосов”, - отметил председатель Киевского теризбиркома.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в столице вместе с президентскими выборами состоялись выборы мэра и депутатов Киеврады.

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Сегодня, 30 мая, исполняющий обязанности главы Администрации президента Украины Сергей Пашинский сообщил, что по обращению партии «Демальянс» Турчинов требует от органов прокуратуры, органов МВД и СБУ тщательной проверки подсчета голосов на выборах в Киевраду.

«Фальсификация и признаки преступного сговора против этой партии очевидны. Организованная группа негодяев хочет сорвать прохождение этой партии в Киевсовет», - отметил Пашинский.

ЦИК поручено немедленно провести пересчет голосов на выборах в Киевраду по всем избирательным участкам Киева, добавил и.о. главы АПУ.