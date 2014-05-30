В Киеве пикетируют Национальную оперу из-за концерта Спивакова и ”Виртуозов Москвы”

Как передает канал 112.ua, под театром находятся в основном представители 3-й сотни Майдана. Они возмущены тем, что Национальная опера предоставила помещение для концерта музыканту, который подписал письмо российских деятелей культуры в поддержку политики президента РФ Владимира Путина и аннексии Крыма.

В числе требований, которые выдвигают протестующие, отмена самого концерта, назначенного на 19 июня, и люстрация руководства Национальной оперы Украины.