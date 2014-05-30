В Киеве пикетируют Национальную оперу из-за концерта Спивакова и ”Виртуозов Москвы”
22:20, 30 мая 2014Киев
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Около 40 человек вечером в пятницу, 30 мая, пикетируют здание Национальной оперы в Киеве с требованием отменить концерт оркестра ”Виртуозы Москвы” под руководством российского дирижера и скрипача Владимира Спивакова.
В Киеве пикетируют Национальную оперу / ukrfoto.net
Как передает канал 112.ua, под театром находятся в основном представители 3-й сотни Майдана. Они возмущены тем, что Национальная опера предоставила помещение для концерта музыканту, который подписал письмо российских деятелей культуры в поддержку политики президента РФ Владимира Путина и аннексии Крыма.
В числе требований, которые выдвигают протестующие, отмена самого концерта, назначенного на 19 июня, и люстрация руководства Национальной оперы Украины.
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