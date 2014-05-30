Порошенко выступает за пересчет голосов на выборах Киевсовета, «где были нарушения»

Об этом Порошенко написал на своей странице в “Фейсбук”.

«То, что состоялось с подсчетом голосов на выборах в Киевсовет, неприемлемо.

Уверен, что там, где были установлены нарушения, обязательно должен состояться пересчет голосов. Желаю “Демократическому альянсу” справедливой победы”, - написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в столице вместе с президентскими выборами состоялись выборы мэра и депутатов Киевсовета.

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Сегодня, 30 мая, исполняющий обязанности главы Администрации президента Украины Сергей Пашинский сообщил, что по обращению партии «Демальянс» и.о. президента Александр Турчинов требует от органов прокуратуры, органов МВД и СБУ тщательной проверки подсчета голосов на выборах в Киевсовет.

«Фальсификация и признаки преступного сговора против этой партии очевидны. Организованная группа негодяев хочет сорвать прохождение этой партии в Киевсовет», - отметил Пашинский.

ЦИК поручено немедленно провести пересчет голосов на выборах в Киевсовет по всем избирательным участкам Киева, добавил и.о. главы АПУ.