Киевский теризбирком назвал победивших мажоритарщиков в Святошинском районе

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с принятыми в ночь на 31 мая решениями, в избирательном округе № 43 признаны избранными: Александр Пабат (самовыдвиженец), в округе № 46 - Виктория Муха (партия «УДАР»), в округе № 47 - Наталья Чумакова (партия «УДАР») и в округе № 48 - Андрей Березовский (партия «УДАР»).

Как отмечалось на заседании, протоколы районных избирательных комиссий о результатах голосования за кандидатов в депутаты Киевсовета по еще трем мажоритарным округам Святошинского района имеют замечания, в связи с чем направлены на доработку.

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Таким образом, сейчас известны фамилии 7 из 60 депутатов нового Киевсовета, которые избираются в мажоритарных округах (еще 60 проходят по партийным спискам).

По информации КГТИК, к ним уже поступило избирательная документация (протоколы с мокрыми печатями и бюллетени) от 5 районов: Печерского, Святошинского, Подольского, Шевченковского и Соломенского районов. Вся она или уже обработана в комиссии, или находится в работе. В ближайшее время ожидается документация от Дарницкого района.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Киевская городская территориальная избирательная комиссия признала избранными трех депутатов Киевсовета в мажоритарных округах: Алла Шлапак признана избранной в округе № 35, Михаил Терентьев - в округе № 36, Владимир Доброскок - в округе № 37.