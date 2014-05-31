Коммунальщики разобрали баррикаду возле стадиона Лобановского

В частности, коммунальные работники согласовали работы с руководителями активистов, которые остались на Майдане, и приступили к работам в субботу утром. Однако с Майдана пришли другие активисты с другими руководителями, которые были против разборки баррикады. Они заставили коммунальщиков выгрузить мостовую и уехать с места событий.

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За несколько часов сотрудники коммунальных служб вернулись и начали свою работу сначала. Вторая попытка оказалась удачной - сейчас возле стадиона чисто, передает ТСН.

Решение разобрать баррикаду возле стадиона было принято из-за того, что на воскресенье, 1 июня, на спортивной арене запланирован матч ко Дню защиты детей. Поэтому ради безопасности всех посетителей было необходимо расчистить участок.

Напомним, на Крещатике со стороны Бессарабской площади активисты сегодня жгли шины в знак несогласия с уборкой палаток и баррикад.