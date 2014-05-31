В столице состоялся парад вышиванок

Один из киевских торгово-развлекательных центров устроил парад вышиванок.

В национальный наряд оделись и продавцы, и покупатели ТРЦ Gulliver, говорится в сюжете ТСН.19:30.

А в одном из магазинов устроили выставку известной украинской художницы Марии Зарембської. Автор сама представила 30 уникальных вышитых рубашек, полотенец и салфеток. Купить их нельзя, только - посмотреть.