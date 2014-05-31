В столице состоялся парад вышиванок
23:01, 31 мая 2014Киев
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Один из киевских торгово-развлекательных центров устроил парад вышиванок.
В национальный наряд оделись и продавцы, и покупатели ТРЦ Gulliver, говорится в сюжете ТСН.19:30.
А в одном из магазинов устроили выставку известной украинской художницы Марии Зарембської. Автор сама представила 30 уникальных вышитых рубашек, полотенец и салфеток. Купить их нельзя, только - посмотреть.
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