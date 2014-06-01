В одном из округов Киева назначили выборы народного депутата

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в избирательном округе № 212 (Киев) в связи с поступлением заявления о досрочном прекращении депутатских полномочий от первого вице-премьер-министра Виталия Яремы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦИК.

Читайте такжеПорошенко выступает за досрочные парламентские выборы в 2014 году «Центральная избирательная комиссия Украины приняла уточненный протокол ОИК об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 83 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 мая 2014», - отметили в ЦИК.

Согласно ее информации, 29 мая 2014 в ЦИК поступило постановление Верховной Рады Украины от 13 мая о досрочном прекращении полномочий народного депутата Яремы, избранного в одномандатном избирательном округе № 212 (Киев), по личному заявлению о сложении им депутатских полномочий», - отмечается в документе.

В связи с этим Комиссия приняла постановление о назначении промежуточных выборов народного депутата Украины в указанном ОВО на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, сегодня ЦИК полностью завершила рассмотрение протоколов ОИК об итогах голосования на внеочередных президентских выборах.Своим постановлением Центризбирком установил, что голосование в пределах территориальных избирательных округов № 41 - 46 , 48 , 51 - 57 , 105 - 113 , 116, образованных в пределах Донецкой и Луганской областей, не состоялось.

Официальные результаты выборов Президента Украины будут установлены до 3 июня включительно.