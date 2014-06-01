Сегодня вече в Киеве будет решать дальнейшую судьбу Майдана

Об этом сообщается на странице ”Евромайдан” в Facebook.

”Более чем 50 общественных организаций и инициатив Майданов Украины объявляют вече 1 июня 2014 года в 12:00, на котором призывают к обсуждению изменений и будущего Майдана. Во время вече представителями различных общественных объединений будет предложено совместное видение дальнейшего формата Майдана как инструмента и полигона народовластия, его физического реформатирования. Также приглашают киевлян присоединиться к почтению памяти погибших во время трагических событий в стране: созданию небесной дороги из цветов и свечей и художественной акции в поддержку военных”, - говорится в сообщении.

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