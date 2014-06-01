Кличко на вече принесет присягу мэра

Кроме того, новоизбранный городской глава столицы, лидер УДАРа и народный депутат должен принести неофициальную присягу мэра по казацким традициям, сообщает ТСН.

"Во время вече представители различных общественных сообществ предложат совместное видение дальнейшего формата Майдана как инструмента и полигона народовластия, его физического реформатирования. Кроме того, на повестку дня поставлены вопросы: 1) Принятие присяги новоизбранным мэром города Киева по казацким традициям. 2) Заблокированное властью реформирования законодательной системы. 3) Система контроля и отчетности власти", - говорится на странице "Евромайдан" в Facebook.

Что такое "присяга по казацким традициям" новоизбранного мэра, организаторы веча не уточнили.

Напомним, официальных результатов выборов городского главы Киева еще не объявили. Однако, по предварительным данным, победу одержал Кличко с более 56% голосов.